Российские военные уничтожили беспилотник в Курской области

Дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили беспилотный летательный аппарат Вооруженных сил Украины (ВСУ) над территорией Курской области. Об этом сообщило министерство обороны России в своем Telegram-канале.

«Около 11:30 (мск) дежурными средствами ПВО уничтожен украинский беспилотник», — говорится в публикации.

Ночью 16 февраля губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщал, что украинские дроны атаковали город Грайворон. По его словам, в результате сброса взрывного устройства загорелся грузовой автомобиль, возгорание которого оперативно ликвидировали. Кроме того, еще один беспилотник сбросил взрывное устройство по жилому сектору.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

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