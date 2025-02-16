На видео попало, как автомобиль несколько раз перевернулся из-за собаки во Владивостоке

Во Владивостоке Suzuki перевернулся несколько раз из-за собаки и попал на видео

Во Владивостоке выбежавшая на дорогу собака спровоцировала ДТП, в результате которого перевернулся автомобиль. Об этом сообщает Telegram-канал «dpskontrol_125rus». Авария произошла в микрорайоне Седанка.

«Со слов водителя Jimny, дорогу перебегала собака, и, чтобы избежать столкновения, выкрутил руль и несколько раз перевернулся», — отмечается в публикации.

На опубликованном видео с моментом ДТП видно, что собака появилась на многополосной дороге со стороны разделительного ограждения в левом ряду. Она пробралась в разрыв ограждения, в месте, где над проезжей частью установлена арка с дорожными камерами. Она смогла проскочить перед автомобилем в левом ряду.

Водитель тюнингованного Suzuki Jimny с увеличенным дорожным просветом резко вывернул руль вправо, из-за чего автомобиль опрокинулся и, кувыркаясь, упал в кювет. Избежать наезда на животное также не удалось.

Ранее на Дмитровском шоссе авария с автобусом парализовала движение.