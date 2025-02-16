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Застрявший в Польше самолет приземлился в Калининграде

Застрявший в Польше самолет с российскими туристами прибыл в Калининград
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Михаил Голенков/РИА «Новости»

Самолет Airbus A321 египетского перевозчика AlMasria Universal Airlines, который застрял в польском городе Познань с российскими туристами, в 12:45 (мск) приземлился в калининградском аэропорту Храброво. Об этом в Telegram-канале сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.

«Самолет Airbus A321 приземлился в калининградском аэропорту Храброво», — говорится в публикации.

Причина приземления лайнера AlMasria Universal Airlines, выполняющего рейс LMU-681 Шарм-эш-Шейх – Калининград, в Польше – неблагоприятные метеоусловия в Калининградской области. Польская сторона не выпускала самолет в Россию более десяти часов.

15 февраля Росавиация ввела ограничения на прием и выпуск самолетов в семи аэропортах из-за угрозы атаки беспилотников. Ограничения вводились в Астрахани, Владикавказе, Волгограде, Грозном, Калуге, Саратове и Ульяновске.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее россиянам объяснили, почему опасно летать на самолете с насморком.

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