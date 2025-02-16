Греческие рабочие заблокировали взрывчатку для Украины

Греческие рабочие заблокировали 18 грузовиков с 350 т взрывчатки в тротиловом эквиваленте в городе Лаврио. Об этом пишет 902.gr.

В заблокировавшем взрывчатку профсоюзе сообщили, что грузовики ехали из порта на оборонный завод EAS через город, улицы и жилые кварталы без каких-либо мер защиты и безопасности, что ставило под угрозу жизнь местных жителей. На заводе взрывчатое вещество должно было храниться на открытой площадке и использоваться для изготовления 155-миллиметровых снарядов, которые затем должны были быть поставлены на Украину.

Протесты привели к тому, что часть взрывчатки было решено вернуть на судно, на котором она была доставлена в порт. Дальнейшую доставку взрывчатки на завод планируется осуществлять ночью, когда на улицах нет большого скопления людей и безопасными путями. В отношении допустивших проезд пяти не оборудованных средствами защиты грузовиков со взрывчаткой по городу возбуждено уголовное дело.

До этого в Польше увеличили объемы производства тротила ради Украины.

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