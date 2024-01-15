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В Польше увеличили объемы производства тротила для Украины

Оружейные заводы Польши увеличили объемы производства тротила для Украины

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Jaap Arriens/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Оружейные заводы Польши максимально нарастили производственные мощности на фоне поставок Украине. Об этом сообщает Rzeczpospolita.

К примеру, концерн Huta Stalowa Wola, производящий самоходные гаубицы Krab, рассчитывает удвоить производство за два года.

В Nitro-Chem тротилы изготавливаются в три смены, 24 часа в сутки. Как заявил президент компании Доминик Савицкий, российская спецоперация на Украине и резкий рост спроса на взрывчатку заставили завод в Быдгоще увеличить производство тротила до максимального уровня.

На прошлой неделе стало известно, что министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский провел встречу с сенаторами США Кристофером Кунсом и Майклом Раундсом, в ходе которой призвал Вашингтон к дальнейшей всесторонней поддержке Украины.

При этом США приостановили помощь Украине до ее одобрения со стороны конгресса. Президент Владимир Зеленский заявил на этом фоне, что без зарубежного финансирования украинским властям будет сложно выплачивать пенсии.

Ранее сообщалось, что бывший премьер Польши признал превосходство ВС РФ на фронте.

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