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Работники российского мебельного цеха пострадали, пытаясь спасти продукцию во время пожара

В Челябинске рабочие пострадали, спасая продукцию мебельного цеха из огня
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МЧС Челябинской области

В Челябинске двое рабочих пострадали, спасая продукцию во время пожара в мебельном цеху. Об этом сообщает МЧС России.

Инцидент произошел 15 февраля в мебельном цеху, расположенном на Морской улице. В здании произошло возгорание, когда внутри не было людей, однако двое вернувшихся с доставки работников обнаружили задымление.

Мужчины бросились спасать продукцию и оба надышались угарным газом. В результате одного из них доставили в медицинское учреждение. Информации об их состоянии не поступало.

Прибывшие на место сотрудники экстренных служб ликвидировали огонь на площади в пять квадратных метров. Пожарным удалось не допустить распространения возгорания на значительную площадь. Предварительно, все случилось из-за неосторожного обращения с огнем, а именно из-за непотушенной сигареты.

Ранее в Иркутской области мужчина спас соседа, сидевшего на горящем диване.

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