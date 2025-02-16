В Иркутской области мужчина спас соседа, сидевшего на горящем диване

В Черемховском районе Иркутской области мужчина вытащил соседа из горящей квартиры, причиной пожара стал тлеющий окурок. Об этом сообщает областное управление МЧС.

Инцидент произошел в поселке Михайловка, 41-летний местный житель почувствовал запах дыма. Выйдя на лестничную клетку, он обнаружил, что из-за двери соседней квартиры идет дым. Забежав в помещение, мужчина увидел горящий диван и сидящего на нем 59-летнего хозяина квартиры.

Сосед вытащил его в подъезд, набрал в ведро воды и самостоятельно потушил пожар на площади 1,5 квадратных метра. Пострадавшего с ожогами госпитализировали в больницу. По предварительной информации, причиной возгорания стала непотушенная сигарета.

До этого сообщалось, что в Улан-Удэ мужчина бросился в горящий дом и вынес из огня 73-летнюю соседку. Частный дом загорелся в СНТ «Строитель» в Октябрьском районе города. Первыми пожар заметила семейная пара, проживающая рядом. Женщина вызвала пожарных, ее муж не раздумывая бросился в горящую постройку и сумел через окно вытащить хозяйку жилища. Прибывшие на место пожарные обнаружили в доме еще одну женщину, спасти ее не удалось. Спасший пенсионерку улан-удэнец получил небольшие ожоги, мужчина находится на амбулаторном лечении.

Ранее мужчина спас женщину и двоих детей на пожаре в Пермском крае.