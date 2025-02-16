Тюменские приставы за 2024 год арестовали имущество жителей на 1,8 млрд рублей

Общая сумма арестованного имущества тюменцев в 2024 году составила 1,8 млрд рублей, что в 1,6 раза меньше, чем годом ранее. Об этом сообщили «РБК Тюмень» в региональном Управлении федеральной службы судебных приставов.

По данным агентства, объемы арестованного имущества резко снизились, потому что в начале 2024 года создали новое ведомство, в которое «ушли» особо крупные задолженности.

Самым дорогим арестованным имуществом за прошлый год стало нежилое здание площадью 328 кв. м., стоимость которого оценивается в 70 млн руб. В 2023 году таким стал объект площадью 4727 кв. м стоимостью 219 млн руб.

За прошлый год судебные приставы принудительно выдворили из России почти 90 тысяч мигрантов, заявил директор Федеральной службы судебных приставов (ФССП) России Дмитрий Аристов. Глава ФССП отметил, что большая часть иностранцев подлежала выдворению в страны СНГ: Азербайджан, Белоруссию, Молдавию, Киргизию, Таджикистан, Туркмению и Узбекистан.

Ранее должников по ЖКХ предупредили, что в 2025 году им может грозить потеря жилья.