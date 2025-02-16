В Калужской области жители села вынуждены ходить за пенсией из-за увольнения почтальона

В селе Детчино Калужской области из-за низкой зарплаты уволился единственный почтальон, который разносил пенсии, теперь старики вынуждены ходить за выплатами на почту самостоятельно. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».

Жители села рассказали журналистам, что проблемы в отделении почты начались в конце 2024 года. Уже несколько месяцев пожилые люди вынуждены самостоятельно забирать выплаты в почтовом отделении. В публикации отмечается, что почта находится далеко и идти до места приходится пешком.

«Народу много, все ищут, переворачивают квитанции, вырывают их из рук друг друга», — рассказала собеседница канала.

Авторы публикации добавили, что из-за низкой зарплаты и большой нагрузки почтальона найти почти невозможно. Последний работник оставил свой пост в начале текущего года. Кроме того, местные жители жалуются на то, что не могут выписывать себе журналы и газеты.

До этого эксперт в сфере финансов и банковского дела, доцент экономического факультета РУДН Владимир Григорьев заявил, что пенсионерам не стоит рассчитывать на пенсию и создать финансовую подушку. По его словам, справиться без накоплений с обычной пенсией можно, если в старости у человека окажутся рядом заботливые родственники.

Россиянам ранее объяснили, от чего зависит размер будущей пенсии.