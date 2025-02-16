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В Подмосковье электричка столкнулась с платформой

СК: вагон электрички с пассажирами столкнулся с платформой в Домодедово

Вагон электрички с пассажирами столкнулся с платформой в подмосковном Домодедово. Об этом сообщила пресс-служба Западного МСУТ СК России.

По данным ведомства, инцидент случился на перегоне Белые Столбы — Барыбино недалеко от платформы 52 км Павелецкого направления. По предварительным данным, во время движения одна из колесных пар в хвостовом вагоне сошла с рельсов, из-за чего вагон столкнулся с пассажирской платформой.

В результате удара сам вагон получил сильные повреждения. Внутри находилось около 30 человек, но никто серьезных травм не получил.

Из-за аварии несколько поездов задержали. Ближе к 5 часам утра движение поездов восстановили, добавила Baza.

Проверка по факту столкновения находится на контроле у транспортной прокуратуры.

До этого в Подмосковье водитель автобуса попытался проскользнуть через переезд на станции «Талышская» прямо перед поездом. В результате состав снес транспортное средство с рельсов и протащил его, после чего автобус едва не упал на бок.

Ранее в Брянской области три человека пострадали в ДТП с выехавшим на рельсы грузовиком.

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