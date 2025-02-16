Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Житель Дагестана, подозреваемый в ограблении магазина, стрелял по полицейским

МВД: мужчина открыл стрельбу по полицейским в Дагестане, его ранили
close
Depositphotos

Подозреваемый в ограблении магазина в Дагестанских Огнях местный житель открыл стрельбу по полицейским. Об этом сообщила пресс-служба МВД.

По данным ведомства, накануне вечером подозреваемый с оружием напал на продуктовый магазин. Он угрожал работникам пистолетом и потребовал у кассира выручку на сумму около 70 тыс. рублей.

Личность подозреваемого установили — им оказался 31-летний житель Хивского района Дагестана. Полицейские нашли автомобиль, на котором скрылся мужчина. В ответ на требование сдаться, он открыл стрельбу, но его ранили ответным огнем.

Подозреваемого доставили в больницу, где ему оказали необходимую медицинскую помощь.

Этим утром МВД по Дагестану объявило в розыск 35-летнего Сайпулакади Магомедова и 40-летнего Алибулата Магомедова, которые подозреваются в стрельбе по четырем жителям республики. Алибулат Магомедов занимает должность и.о. руководителя Дирекции единого государственного заказчика-застройщика.

Ранее были опубликованы кадры нападения на водителя такси в Москве.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами