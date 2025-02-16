Житель Дагестана, подозреваемый в ограблении магазина, стрелял по полицейским

МВД: мужчина открыл стрельбу по полицейским в Дагестане, его ранили

Подозреваемый в ограблении магазина в Дагестанских Огнях местный житель открыл стрельбу по полицейским. Об этом сообщила пресс-служба МВД.

По данным ведомства, накануне вечером подозреваемый с оружием напал на продуктовый магазин. Он угрожал работникам пистолетом и потребовал у кассира выручку на сумму около 70 тыс. рублей.

Личность подозреваемого установили — им оказался 31-летний житель Хивского района Дагестана. Полицейские нашли автомобиль, на котором скрылся мужчина. В ответ на требование сдаться, он открыл стрельбу, но его ранили ответным огнем.

Подозреваемого доставили в больницу, где ему оказали необходимую медицинскую помощь.

Этим утром МВД по Дагестану объявило в розыск 35-летнего Сайпулакади Магомедова и 40-летнего Алибулата Магомедова, которые подозреваются в стрельбе по четырем жителям республики. Алибулат Магомедов занимает должность и.о. руководителя Дирекции единого государственного заказчика-застройщика.

Ранее были опубликованы кадры нападения на водителя такси в Москве.