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Роспотребнадзор предупредил о новых санитарно-эпидемиологических требованиях

Роспотребнадзор: с 1 марта вступят в силу новые санитарные нормы
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Pixabay

В России с 1 марта начнут действовать новые санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений и к условиям деятельности различных социальных учреждений. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора, передает РИА Новости.

Изменения предлагается внести в «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг».

По данным ведомства, нововведения вступят в силу 1 марта 2025 года и будут действовать до 1 января 2027 года.

Документ предусматривает возможность использования зданий больниц, гостиниц, учреждений для спорта и отдыха при отсутствии централизованной системы водоотведения.

Помимо этого, в документе закреплен список помещений, которые допускается использовать без естественного освещения, например, операционные, процедурные эндоскопии, помещения приема, регистрации и выдачи анализов. Кроме того, Роспотребнадзор закрепил возможность оказания услуг по маникюру и педикюру в одном помещении парикмахерской при размещении перегородки не ниже 1,8 метра.

Ранее два московских кафе возобновили работу по решению Роспотребнадзора.

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