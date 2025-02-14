Генеалоги назвали самые популярные имена российских пар

Ученые компании Genotek проанализировали данные более восьми миллионов жителей России XVII-XX веков и нашли семейные пары с самыми распространенными и редкими именами. «Газета.Ru» ознакомилась с результатами исследования.

Меняющиеся исторические, культурные и социальные условия оказывали прямое влияние на выбор имен в разные времена. Специалисты Genotek изучили десятки тысяч генеалогических деревьев пользователей, уходящих в XVII век, чтобы проанализировать, как в разные эпохи менялась мода на имена.

В XIX веке в России наиболее распространенными парами имен жениха и невесты были традиционные православные сочетания: Иван и Анна (0,85%), Иван и Мария (0,66%), Иван и Евдокия (0,64%). Это отражает глубокое влияние православных святцев на выбор имен в этот период. Анализ более глубоких генеалогических деревьев показал, что пара Иван и Анна была наиболее распространенной и в XVIII, и в XVII веках. К слову, мужское имя Валентин не попадает в первую тысячу рейтинга. Подробнее в таблице 1.

В XX веке наблюдается изменение моды на имена: доминируют пары с именем Александр (например, Александр и Татьяна – 0,56%, Александр и Елена – 0,49%). Также появляются новые популярные женские имена, такие как Татьяна, Ольга, Наталья и Валентина. Это свидетельствует о переходе от строго традиционного выбора к более разнообразному культурному влиянию, включая литературу и кино. Имя Сергей также стало одним из популярных мужских имен этого периода.

«Не менее интересно обратить внимание на семейные пары с редкими именами, которые отражают дух своего времени. В XIX веке встречались такие необычные сочетания, как Виденей и Гликерья или Фолимон и Акилина. В XX веке появились другие любопытные пары, например, Олимпий и Олимпиада или Виленин и Зоя. Каждый, кто углубится в изучение своей родословной, наверняка сможет обнаружить уникальное имя предка, хранящее историю семьи», — пояснил руководитель исследования, директор по науке Genotek Александр Ракитько.

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