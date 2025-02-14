Назван неожиданный фактор развития рака кишечника

Для большинства людей онкозаболевания ассоциируются с генетикой, плохой экологией и образом жизни. Однако есть еще один внутренний фактор, который играет значительную роль в развитии рака, — это патогенные микробы, живущие в организме человека. О взаимосвязи между микрофлорой кишечника и онкопроцессом «Газете.Ru» рассказал руководитель онкологического центра «СМ-Клиника», врач-онколог, гематолог, радиотерапевт, доктор медицинских наук, профессор, отличник здравоохранения РФ Александр Серяков.

Сегодня многие знают про роль бактерии хеликобактер пилори в развитии рака желудка или связи вируса папилломы человека и рака шейки матки. А как ведет себя патогенная микрофлора, обитающая в толстом кишечнике, знает далеко не каждый.

«Наш кишечник — это сложная экосистема, состоящая из более чем 100 триллионов микроорганизмов. Эти бактерии помогают переваривать пищу, защищают от инфекций и формируют иммунитет у взрослых и детей. Однако нарушение их баланса может создать условия для развития опухолей. И в такой ситуации бактерии из дружественных человеку превращаются в патогенные. Они повреждают ДНК клеток, вызывают хроническое воспаление и онкопроцессы, а в некоторых случаях даже снижают эффективность противоопухолевой терапии», — отметил Серяков.

Клинические исследования микрофлоры пациентов с колоректальным раком показали, что в их кишечнике преобладают в основном патогенные и условно патогенные бактерии Fusobacterium nucleatum (палочка Плаута), Bacteroides fragilis (бактероиды фрагилис) и кишечная палочка Escherichia coli.

Каждый из этих штаммов, добавил онколог, вносит свою лепту в развитие онкологических процессов. Например, известно, что у онкобольных микрофлора кишечника почти на 80% заселена фузобактериями (палочка Плаута). Эти микроорганизмы не только вызывают воспалительные процессы в кишечнике, но и усиливают рост злокачественных опухолей.

Бактероиды фрагилис — еще одни обитатели кишечной флоры — выделяют опасный токсин BFT, который известен своей способностью повреждать здоровые клетки кишечника и провоцировать развитие рака. Кроме того, эти бактерии хорошо приспосабливаются к среде обитания, и иногда врачам очень сложно подавить их активный рост и нормализовать микробиом кишечника.

Среди разнообразия штаммов кишечной палочки Escherichia coli есть один крайне опасный штамм O157. Он выделяет токсин колибактерин, повреждающий ДНК клеток и обладающий онкогенными свойствами. Заразиться опасным штаммом бактерии E. coli легко — достаточно съесть плохо прожаренную котлету, грязные овощи, фрукты или выпить сырого фермерского молока.

Серяков подчеркнул, что активный рост фузобактерий, фрагилис и коли в кишечнике происходит на фоне значительного уменьшения колоний полезных лакто- и бифидобактерий, играющих роль защитного барьера. Такой дисбаланс не может не привести со временем к серьезным последствиям для здоровья.

«Кишечная микрофлора — один из важных маркеров онкорисков. Тщательная оценка бактерий толстой кишки при скрининге пациентов помогла бы спрогнозировать возможные риски злокачественного перерождения слизистой оболочки и предотвратить развитие рака», — резюмировал он.

Ранее россиян предупредили об опасности поддельных духов.