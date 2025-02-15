Врач объяснила, почему нос и уши увеличиваются с возрастом

С возрастом многие замечают, что нос и уши выглядят больше. Хотя может показаться, что эти части тела действительно продолжают «расти», на самом деле процесс обусловлен деформацией хрящевой ткани и воздействием силы тяжести, рассказала «Газете.Ru» Иляна Гончарова, пластический хирург, ЛОР-врач, автор методики «Арт-лор-ринопластика».

«В основе структуры носа и ушей находятся хрящи, которые с возрастом претерпевают изменения. В молодости хрящи плотные и упругие — до 20–25 лет они активно развиваются, формируют контуры лица, а затем стабилизируются. Однако со временем хрящевая ткань подвергается дегенеративным изменениям: она теряет коллаген и гликозаминогликаны — вещества, отвечающие за ее прочность и эластичность», — объяснила она.

Хрящ постепенно истончается, становится более мягким и податливым, что делает его более уязвимым перед гравитацией. Это особенно заметно на кончике носа, который со временем опускается, создавая впечатление, что нос удлиняется. В медицинской практике данное явление известно как птоз кончика носа.

«Кроме того, с возрастом ослабляются окружающие мягкие ткани. Коллагеновые и эластиновые волокна, которые обеспечивают упругость кожи, разрушаются, что приводит к провисанию кожи и изменению ее текстуры. Например, в области основания носа наблюдается утрата объема костных и жировых структур, из-за чего крылья носа могут визуально выглядеть шире. Создаётся иллюзия, что нос увеличивается в размерах, хотя на самом деле речь идет о перераспределении тканей и влиянии гравитации», — отметила врач.

Уши также подвержены возрастным изменениям, хотя в меньшей степени, чем нос. Хрящи в ушах остаются сравнительно стабильными, однако ушные мочки, состоящие в основном из мягких тканей, теряют упругость и под воздействием силы тяжести могут растягиваться. Ношение тяжелых украшений, например крупных серег, усиливает этот процесс.

«Еще одно немаловажное изменение — взаимодействие тканей с гравитацией на фоне возрастного истощения подкожных структур. В молодости и женщины, и мужчины обладают естественными объемами лица, которые поддерживают гармоничные пропорции. С годами же костная плотность уменьшается, объем подкожного жира сокращается, что в первую очередь отражается в области носогубных складок и верхних щек, которые опускаются, изменяя общий облик лица. Вследствие этого нос может выглядеть массивнее, чем в юности», — сказала она.

Важно отметить, что восприятие таких возрастных изменений часто бывает субъективным. Черты лица с годами становятся более утонченными из-за утраты мягких тканей и костной массы, что создает иллюзию доминирования носа и ушей. Постепенное изменение угла наклона кончика носа и провисание кожи на ушах происходят незаметно, но становятся очевидными при сравнении с фотографиями в более молодом возрасте.

«Помимо естественных процессов старения, на внешность существенно влияют внешние факторы. Многолетнее воздействие ультрафиолета ускоряет процесс фотостарения: кожа становится тоньше, менее упругой и более склонной к пигментации. Уши, которые почти всегда находятся под воздействием солнечных лучей, особенно подвержены этим изменениям. Кроме того, такие повседневные факторы, как ношение тяжёлых наушников или шапок, а также воздействие холодного ветра, могут негативно сказываться на тканях ушей», — заявила эксперт.

Таким образом, увеличение носа и ушей с возрастом не является ростом в традиционном смысле этого слова. Большинство возрастных изменений вызвано дегенерацией хрящевых структур, перераспределением мягких тканей лица, а также воздействием гравитации.

«Тем не менее, если такие изменения доставляют дискомфорт, современная медицина предлагает множество решений. Эстетическая хирургия может скорректировать внешний вид: ринопластика позволяет исправить опустившийся кончик носа, а операции по сокращению ушных мочек возвращают им первоначальную форму. Существуют также малоинвазивные методы, например использование филлеров, которые помогают восполнить утраченные объемы и улучшить пропорции лица без хирургического вмешательства», — резюмировала она.

Ранее россиян предупредили об опасных последствиях Оземпика, о которых никто не говорит.