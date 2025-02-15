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«Сжечь ведьму!»: россиянку обвинили в призывах к терроризму за угрозы министру из-за масла

Жительницу Удмуртии отправили под домашний арест за угрозы министру с/х Лут
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Depositphotos

Жительницу Удмуртии обвинили в призывах к терроризму после того, как она оставила комментарий под заявлением министра сельского хозяйства РФ Оксаны Лут о сливочном масле. Об этом сообщает «Подъем».

По данным издания, в ноябре прошлого года 38-летняя россиянка отреагировала на то, что глава Минсельхоза объяснила подорожание масла в том числе тем, что жители РФ стали богаче и начали больше есть. В комментарии удмуртка написала: «Сжечь ведьму!» После этого ее отправили под домашний арест. Женщине может грозить до семи лет тюрьмы.

Как заявили в объединенной пресс-службе судов Удмуртии, ей предъявлены обвинения по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»). Ее реакцию во «ВКонтакте» в региональном управлении ФСБ сочли призывом к насильственным действиям против министра. Во время суда обвиняемая и ее адвокат просили не изолировать ее от общества в качестве меры пресечения, однако суд отправил женщину под домашний арест до 12 апреля этого года.

Ранее подмосковные продавцы избили ногами воровку сливочного масла.

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