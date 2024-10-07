В Курской области предупредили о распространяемых Украиной фейковых сообщениях

Информация о том, что сын заместителя губернатора Курской области Андрея Белостоцкого якобы совершил преступление, не соответствует действительности, этот фейк распространяет подведомственный Вооруженным силам Украины Центр информационно-психологических операций (ЦИПсО). Об этом сообщила пресс-служба Курской области.

Курские власти утверждают, что для создания фейка вновь была подделана официальная страница Белостоцкого в социальной сети. По данным пресс-службы, ранее подобные попытки совершались неоднократно, цель этих информационных вбросов — дискредитировать руководство региона в глазах жителей региона.

С 6 августа российские вооруженные силы ведут бои с украинскими подразделениями в Курской области. С 10 августа в регионе действует режим контртеррористической операции.

Президент Российской Федерации Владимир Путин заявлял, что вторжение ВСУ в Курскую область является попыткой остановить продвижение российских подразделений на территории ДНР, ЛНР и Новороссии. Глава государства пообещал достойный ответ Украине за ее атаки на приграничье.

Ранее в США заявили, что Украина больше года готовилась ударить по Курской области.