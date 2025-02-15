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В Мюнхене началась крупная акция протеста против НАТО

В Мюнхене проходит крупная акция против конференции по безопасности и НАТО
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Kai Pfaffenbach/Reuters

В Мюнхене проходит масштабная акция протеста, направленная против конференции по безопасности, проходящей в городе, и политики НАТО. Участники демонстрации, объединенные «Альянсом действий против конференции по безопасности НАТО» (Aktionsbündnis gegen die NATO-Sicherheitskonferenz), выступают за мирные переговоры и категорически против поставок вооружений на Украину и в Израиль, пишет РИА Новости.

В заявлении организаторов говорится, что западная политика глобального лидерства на деле является инструментом империалистического передела мира, порождающим многочисленные конфликты по всему земному шару. Они критикуют растущую милитаризацию Германии и игнорирование общественных призывов к мирной политике со стороны немецкого правительства. Также участники мероприятия выступают против размещения американских ракет на территории Германии.

Один из организаторов акции заявил о лицемерии в связи с приглашением на конференцию неких «оппозиционных российских политиков» вместо официальных представителей страны, назвав это попыткой прикрыть нежелание вести реальные переговоры с Москвой.

Участники протеста планируют символически блокировать здание, где проходит конференция, с целью призвать немецкое правительство к деэскалации напряженности вокруг Украины и переходу к дипломатическим методам решения конфликта.

До этого эксперты Мюнхенской конференции по безопасности назвали главные вызовы 2025 года. В число самых серьезных угроз вошли кибератаки, «российское влияние», экстремальные погодные условия и лесные пожары, разрушение естественной среды обитания, изменение климата.

Ранее Зеленскому не разрешили разговаривать по-украински на Мюнхенской конференции.

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