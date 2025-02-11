Эксперты Мюнхенской конференции по безопасности назвали главные вызовы 2025 года

Эксперты Мюнхенской конференции по безопасности (MSC) назвали главные вызовы 2025 года. Об этом говорится в опубликованном Мюнхенском индексе безопасности (MSI).

В общей сложности аналитики назвали 33 существующих глобальных риска. В число самых серьезных угроз странам «Большой семерки» вошли кибератаки, «российское влияние», экстремальные погодные условия и лесные пожары, разрушение естественной среды обитания, изменение климата. В государствах БРИКС наиболее опасными считаются изменения климата, экстремальные погодные условия и лесные пожары, разрушение естественной среды обитания, кибератаки, политическая поляризация.

Эксперты отметили, что страны «Большой семерки» воспринимают Иран, Китай и Россию в качестве угроз, а не как союзников. В свою очередь, в Китае считают, что США представляют угрозу для их страны.

10 февраля сообщалось, что администрация президента США Дональда Трампа может отказаться от роли «гаранта безопасности в Европе», что окажет серьезное влияние на ситуацию на Украине.

Ранее стало известно, кто возглавит делегацию США на Мюнхенской конференции.