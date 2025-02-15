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Патологоанатома-кришнаита, изнасиловавшего девочку, отправили под стражу

В Екатеринбурге арестовали патологоанатома, обвиняемого в изнасиловании девочки
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Olena Yakobchuk/Shutterstock/FOTODOM

В Екатеринбурге суд избрал меру пресечения патологоанатому, которого обвиняют в изнасиловании ребенка. Об этом сообщает Свердловский областной суд.

Мужчину отправили под арест до 12 апреля текущего года.

«Постановление суда не вступило в законную силу», – сообщается в публикации.

О надругательстве над 12-летней девочкой стало известно накануне. По данным местных изданий, медик был духовным наставником в организации кришнаитов.

С ребенком он познакомился через его родителей, которые были его прихожанами. Сначала он переписывался с девочкой, но спустя какое-то время гуру решил провести обряд «бракосочетания».

Для этого он вывез пострадавшую за город, и после необходимых ритуалов изнасиловал ее. По словам одного из источников, школьница пошла на это добровольно.

Как рассказал коллега обвиняемого, он был опытным врачом, но «со своими странностями». У обвиняемого есть жена, о детях не сообщалось.

Ранее в Петербурге сводного брата обвинили в изнасиловании 13-летней сестры.

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