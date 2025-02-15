Москвичей предупредили о самом холодном дне с начала года

Сегодняшний день в Москве стал самым холодным с начала 2025 года. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус, передает РИА Новости.

«Сегодняшний день в Москве стал самым холодным с начала нынешнего года, в 8 утра термометры базовой метеостанции ВДНХ показали минус 9,5 градуса», — заявил он.

По словам синоптика, окончательные результаты минимальной температуры будут известны после подведения ночных итогов на метеостанции.

В своем Telegram-канале Леус сообщил, что 15 февраля столичный регион окажется под влиянием тыловой части циклона. По его словам, жителей Москвы и Московской области ожидает облачная погода и небольшой снег. Средняя температура в городе составит от -7°C до -9°C, в области столбики термометров будут колебаться в диапазоне от -6°C до -11°C.

До этого научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что в 14 регионах РФ прогнозируются сильный снег и ветер до 35 м/с. По словам синоптика, на юге России, в Крыму ожидаются сильные осадки, дождь, ветер до 15–20 м/с, мокрый снег, который перейдет в снег. В результате возможно образование гололеда.

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