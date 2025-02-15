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Протестующий заключенный колонии в ЯНАО зашил себе рот нитками

SHOT: заключенный ИК «Белый медведь» зашил себе рот, протестуя против режима
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Антон Денисов/РИА Новости

Заключенный ИК-8 «Белый медведь» в ЯНАО зашил себе рот нитками. Об этом сообщил Life со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

По данным канала, протестующим оказался Фуат Гасанов из Кургана, которого осудили на 13 лет за производство и распространение наркотиков. Приговор ему вынесли в 2016 году, позже этапировали в ямальскую колонию.

В колонии Гасанов неоднократно подавал апелляции, требовал смягчить приговор, однако их отклоняли. Мужчина отказывался работать на производстве и пытался саботировать режим.

В среду, 12 февраля, мужчина пошел на отчаянный шаг и зашил себе рот нитками. Его экстренно госпитализировали, а в колонии проводится проверка.

До этого российский заключенный, отбывающий наказание в Иркутской области, получил еще четыре года колонии строгого режима за пропаганду движения АУЕ (организация запрещена в России). Он проводил среди заключенных пропаганду воровской идеологии и обеспечивал сбор так называемого тюремного общака.

Ранее сотрудника колонии в Рязани заподозрили в продаже телефонов заключенным.

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