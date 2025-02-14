«Ты все еще девственница?»: полицейский совратил студентку в автомобиле

В США полицейский подвез и совратил студентку в автомобиле и кампусе

В США арестовали 43-летнего капрала полиции, который мог изнасиловать 15-летнюю девочку на территории кампуса. Об этом сообщает Fox45 News.

«Оказавшись в машине, девушка заявила, что Брокингтон схватил ее за грудь. В документах также говорится, что он отвел ее в здание кампуса, где продолжил ласкать ее и спросил: «Ты все еще девственница?» Полиция сообщила, что предполагаемая активность внутри здания была запечатлена камерами видеонаблюдения», — говорится в сообщении.

Согласно обвинительным документам, 1 января 2025 года мужчина сообщили девочке, что обеспокоен ее безопасностью, поэтому хочет подвезти студентку до дома. После произошедшего, пострадавшая обратилась в полицию.

Сотрудники правоохранительных органов арестовали злоумышленника 10 января. Мужчина останется в местах лишения свободы до заседания суда. Также сообщается, что чиновники университета, включая офис президента, пока не прокомментировали ситуацию.

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