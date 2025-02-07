В Москве спасли львенка, которого продавали на сайте бесплатных объявлений

В прокуратуре Москвы рассказали о спасении львенка без документов

В Москве сотрудники правоохранительных органов спасли львенка. Хозяин пытался продать детеныша дикого зверя через платформу с бесплатными объявлениями. Об этом сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.

Внимание сотрудников ведомства на объявление о продаже львенка обратили пользователи интернета, и сразу написали в надзорный орган. Сотрудники прокуратуры откликнулись на предложение — продавец хотел выручить за животное 260 тысяч рублей — и выехали на место встречи с владельцем. Последний не смог предоставить документы, подтверждающие законность владения детенышем.

Львенка изъяли и передали специалистам в реабилитационный центр диких животных департамента природопользования и охраны окружающей среды. Детеныш оказалась самкой в возрасте трех месяцев. Сейчас ветеринары оценивают состояние ее здоровья.

«Межрайонная природоохранная прокуратура устанавливает обстоятельства приобретения, содержания и перевозки льва», — отметили в ведомстве.

Ранее в Москве хозяева сдали львенка в ветклинику и не пришли за ним.