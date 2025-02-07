Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Москве спасли львенка, которого продавали на сайте бесплатных объявлений

В прокуратуре Москвы рассказали о спасении львенка без документов

В Москве сотрудники правоохранительных органов спасли львенка. Хозяин пытался продать детеныша дикого зверя через платформу с бесплатными объявлениями. Об этом сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.

Внимание сотрудников ведомства на объявление о продаже львенка обратили пользователи интернета, и сразу написали в надзорный орган. Сотрудники прокуратуры откликнулись на предложение — продавец хотел выручить за животное 260 тысяч рублей — и выехали на место встречи с владельцем. Последний не смог предоставить документы, подтверждающие законность владения детенышем.

Львенка изъяли и передали специалистам в реабилитационный центр диких животных департамента природопользования и охраны окружающей среды. Детеныш оказалась самкой в возрасте трех месяцев. Сейчас ветеринары оценивают состояние ее здоровья.

«Межрайонная природоохранная прокуратура устанавливает обстоятельства приобретения, содержания и перевозки льва», — отметили в ведомстве.

Ранее в Москве хозяева сдали львенка в ветклинику и не пришли за ним.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами