На Бали задержали россиянку по подозрению в открытии нелегального салона красоты

На индонезийском острове Бали задержали гражданку России, которую подозревают в открытии нелегального салона красоты. Об этом сообщила пресс-служба иммиграционной службы Индонезии.

По данным ведомства, женщину задержали еще 9 февраля в международном аэропорту Денпасара, когда она собиралась вылететь в Сингапур. При проверке оказалось, россиянка въехала на территорию Индонезии, используя визу по прибытии — иностранцы могут ее использовать только для деловых целей и туризма.

Однако россиянка нарушила условия туристической визы и открыла нелегальный салон красоты на Бали.

Сейчас женщина находится в иммиграционном центре аэропорта Денпасара.

До этого в Таиланде россиянин пострадал из-за того, что вел онлайн-трансляцию. Заметив съемку, местная жительница решила, что иностранец снимает только ее и сбила блогера с ног. Мужчина обратился в полицию.

Ранее россиянин сообщил о растущем недовольстве на Бали из-за туристов из России.