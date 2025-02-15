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Пожизненный приговор майору Евсюкову просили отменить из-за ботинка

РИА: защита просила отменить пожизненный приговор майору Евсюкову из-за ботинка
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РИА «Новости»

Защита бывшего майора Дениса Евсюкова, которого приговорили к пожизненному сроку после стрельбы в супермаркете, просила отменить приговор из-за показаний одного из потерпевших. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на судебные документы.

Адвокат Евсюкова в 2010 году просил отменить приговор и направить уголовное дело на новое судебное разбирательство. Одна из причин — показания потерпевшего, который заявлял в суде о ранении в ногу у гаражей.

По словам представителей защиты, пострадавший выбросил свой ботинок, поврежденный пулей, поэтому есть основания полагать, что отверстия в нем могли появиться не от выстрела бывшего майора. Кроме того, выданные потерпевшим гильзы и пуля, утверждал адвокат, могли быть найдены им у торгового центра.

Несмотря на это, Верховный суд оставил приговор в силе.

В апреле 2009 года бывший начальник ОВД Царицыно Денис Евсюков в состоянии опьянения открыл стрельбу в супермаркете «Остров» на юге Москвы. В результате инцидента пострадали более 20 человек. Свою вину бывший майор признал лишь частично.

Ранее были опубликованы кадры нападения на водителя такси в Москве.

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