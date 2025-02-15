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В Британии не будут ужесточать приговор убийце детей в Саутпорте

Власти Британии решили не передавать в суд дело убийцы детей в Саутпорте
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Monika Skolimowska/dpa/Global Look Press

Власти Британии приняли решение не передавать в суд дело убийцы детей в Саутпорте для изучения возможного ужесточения приговора. Об этом заявил генеральный прокурор страны Ричард Хермер, говорится в заявлении на сайте британского правительства.

«После тщательного рассмотрения независимых юридических рекомендаций и консультаций с ведущими адвокатами по уголовным делам и Королевской прокурорской службой я пришел к выводу, что данное дело не может быть передано в Апелляционный суд», — заявил он.

По словам Хермера, реальных правовых оснований для ужесточения приговора нет, и семьи пострадавших стоит освободить от дальнейших судебных разбирательств.

23 января королевский суд Ливерпуля приговорил подростка Акселя Рудакубану, напавшего летом 2024 года на детей в городе Саутпорт, к 13 пожизненным срокам. При этом из-за того, что на момент совершения преступления молодой человек не был совершеннолетним, к нему не может быть применен полный приговор — из-за этого ему был установлен минимальный срок отбывания наказания в 52 года.

Рудакубан напал с ножом на детей в июле прошлого года во время занятий по танцам и йоге. Всего в результате атаки пострадали девять детей, трое из которых погибли, а также двое взрослых.

Ранее Маск назвал Британию «полицейским государством».

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