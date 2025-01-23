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Подростка, убившего трех девочек в Саутпорте, приговорили к 13 пожизненным срокам

В Британии назначили 52 года тюрьмы подростку, напавшему на девочек в Саутпорте
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Mina Kim/Reuters

Королевский суд Ливерпуля приговорил подростка, напавшего летом 2024 года на детей в городе Саутпорт, к 13 пожизненным срокам. Об этом сообщает телеканал Sky News.

«Тройной убийца в Саутпорте Аксель Рудакубана был приговорен к пожизненному заключению с минимальным сроком отбывания наказания в 52 года», — говорится в сообщении.

Авторы уточнили, что всего подросток получил пожизненное по 13 пунктам обвинения. Из минимального срока заключения судья вычел 175 дней, которые обвиняемый провел под стражей.

Подросток напал с ножом на детей в июле прошлого года во время занятий по танцам и йоге. Всего в результате атаки пострадали девять детей, трое из которых спасти не удалось, а также двое взрослых. После нападения распространилась информация о том, что подозреваемый является беженцем.

На фоне появления этих данных произошли беспорядки в нескольких городах Британии. Сторонники крайне правой организации «Английская лига защиты» устроили столкновения с полицейскими на акции протеста в Саутпорте. Более 50 стражей порядка пострадали при беспорядках.

Ранее Маск назвал Британию «полицейским государством».

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