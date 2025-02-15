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Россиян предупредили о новом способе мошенничества

Юрист Виноградов предупредил о новой мошеннической схеме с использованием СНИЛС
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Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Мошенники могут использовать данные СНИЛС россиян в своих целях. Об этом предупредил в разговоре с «Лентой.ру» декан факультета права НИУ ВШЭ, профессор Вадим Виноградов.

Он объяснил, что с помощью СНИЛС аферисты могут попытаться оформить кредит на имя человека. По его словам, эта карточка — ключевой элемент финансовой и социальной идентичности и содержит важные персональные данные.

Если мошенники завладеют данными СНИЛС и будут иметь на руках копию паспорта жертвы, то они смогут заключать банковские сделки.

«Даже если банк откажет, мошенник может обратиться в микрофинансовую компанию, где процедура проверки клиентов зачастую менее строгая», — добавил юрист.

Также данные украденного СНИЛС могут помочь мошенникам получить доступ к аккаунту жертвы на «Госуслугах», обратил внимание Виноградов.

Ранее россиян предупредили о новой многоэтапной схеме мошенничества.

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