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На озере Байкал судно на воздушной подушке столкнулось с вездеходом

СК: следователи проверяют столкновение судна на воздушной подушке с вездеходом
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Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России

В Иркутске следователи устанавливают обстоятельства столкновения водного судна на воздушной подушке с вездеходом. Об этом сообщили в пресс-службе Восточного межрегионального СУТ СК России.

По предварительным данным, вечером накануне на озере Байкал около поселка Хужир Ольхонского района водное судно на воздушной подушке «Хивус» столкнулось с вездеходом «Трэкол». В инциденте никто не пострадал.

Предварительной причиной произошедшего назвали порыв ветра, который развернул судно в сторону вездехода.

Накануне на Байкале кроссовер Haval столкнулся с судном на воздушной подушке. У кроссовера поврежден бампер, капот, помяты двери. У судна спустилась подушка.

Информация о пострадавших не сообщалась. Иркутский следственный отдел на транспорте Восточного МСУТ СК России проводит доследственную проверку по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта.

До этого сообщалось, что мужчина без штанов пытался угнать от полиции на тягаче в Иркутской области.

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