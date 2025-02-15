Синоптики рассказали, какая погода ожидается в Москве в субботу

В Москве в субботу ожидается небольшой снег, местами гололедица и до — 8°C. Об этом сообщает Гидрометцентр РФ.
По информации синоптиков, днем в Москве будет — 6... — 8°C, ночью похолодает до — 13°C. При этом ожидается северный и северо-западный ветер до 5-10 м/с.
В Подмосковье днем ожидается — 5... — 10°C. Ночью может похолодать до — 16°C.
До этого научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что в 14 регионах РФ прогнозируются сильный снег и ветер до 35 м/с.
По словам синоптика, на юге России, в Крыму ожидаются сильные осадки, дождь, ветер до 15-20 м/с, мокрый снег, который перейдет в снег. В результате возможно образование гололеда.
В Краснодарском крае ветер может усилиться до 23-28 м/с, ожидаются сильные осадки в виде мокрого снега. Ночью температура может опускаться ниже нуля.
Ранее в Санкт-Петербурге был побит температурный рекорд, державшийся более 130 лет.