Синоптики рассказали, какая погода ожидается в Москве в субботу

Гидрометцентр РФ: в Москве в субботу ожидается до — 8°С

В Москве в субботу ожидается небольшой снег, местами гололедица и до — 8°C. Об этом сообщает Гидрометцентр РФ.

По информации синоптиков, днем в Москве будет — 6... — 8°C, ночью похолодает до — 13°C. При этом ожидается северный и северо-западный ветер до 5-10 м/с.

В Подмосковье днем ожидается — 5... — 10°C. Ночью может похолодать до — 16°C.

До этого научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что в 14 регионах РФ прогнозируются сильный снег и ветер до 35 м/с.

По словам синоптика, на юге России, в Крыму ожидаются сильные осадки, дождь, ветер до 15-20 м/с, мокрый снег, который перейдет в снег. В результате возможно образование гололеда.

В Краснодарском крае ветер может усилиться до 23-28 м/с, ожидаются сильные осадки в виде мокрого снега. Ночью температура может опускаться ниже нуля.

Ранее в Санкт-Петербурге был побит температурный рекорд, державшийся более 130 лет.