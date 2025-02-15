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С 15 февраля изменились правила проезда по МСД

Правила проезда по МСД в критически загруженные часы изменились с 15 февраля
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Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы

С 15 февраля в критически загруженные часы изменились правила проезда по Московскому скоростному диаметру (МСД), сообщает официальный сайт магистрали.

По данным пресс-службы, речь идет о самых загруженных часах — с 7:00 до 11:00 и с 16:00 до 20:00.

«Прежние правила проезда по МСД сохранились 16 из 24 часов или 70% времени суток, когда загрузка не превышает критической отметки, а в выходные и праздничные дни — никаких изменений нет вообще. Изменения введены только по будням в критически загруженные периоды дня: с 7.00 до 11.00 и с 16.00 до 20.00, чтобы не достигать предельной перегрузки дороги. Все остальное время поездка бесплатная», — говорится в сообщении.

До этого глава Национального автомобильного союза Антон Шапарин в интервью «Ридусу» прокомментировал планы столичных властей сделать платным проезд по Московскому скоростному диаметру (МСД). По мнению эксперта, такая мера только «ухудшит связность транспортной ситуации в городе».

Ранее сообщалось, что в России могут перераспределить средства от штрафов за нарушение ПДД.

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