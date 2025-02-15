Россиянам объяснили, что делать, если протекла стена в квартире

Жители квартир и частных домов часто сталкиваются с такой проблемой: вроде у соседей сверху все хорошо с сантехникой, но на стенах появляются мокрые пятна. Откуда они берутся и как бороться с этой неприятностью, «Газете.Ru» рассказал эксперт по строительным материалам, основатель и генеральный директор компании «ГЛАВСНАБ» Федор Васильев.

«Если вы живете в квартире, может быть несколько причин, по которым на ваших стенах появляются мокрые пятна. Во-первых, это расположение: угловые квартиры, как правило, страдают больше всех. Через мостики холода при минусовых температурах образуется конденсат. Панельные дома наиболее уязвимы для непогоды, так как герметизация между швами ослаблена временем. В холода через них просачивается холод и влага, а во время обильных ливней вода просачивается сквозь трещинки в бетоне. Швы в панельных домах могут протекать на несколько этажей», — объяснил он.

Во-вторых, проблема может заключаться в сантехнике. Если где-то в перекрытии протекает труба, мы имеем ситуацию, аналогичную первой – влага просачивается через микротрещины и выступает на стенах пятнами. Причем виноваты могут быть и трубы в полу: если вода попадает в стяжку, то может подниматься вверх по стенам.

Основное и самое верное решение – утеплить и гидроизолировать наружную стену.

«Удовольствие это недешевое, и проводить работы вам скорее всего придется за свой счет, так как походы по инстанциям и требование компенсации в суде лишь отнимут ваше драгоценное время и потребуют финансовых затрат. Основной материал для подобных работ – листы пенополистирола, которые монтируются на кирпичный фасад и сверху покрываются фасадной штукатуркой. Внутри квартиры лучше установить аквапанель, пусть и в ущерб полезной площади. Такие панели выпускают для ванн и туалетов, поэтому они помогут бороться с повышенной влажностью», — отметил эксперт.



В частных домах влага может появляться на стенах из-за проблем с утеплителем. Если толщина была выбрана неверно, из-за мостиков холода в нем может скапливаться лишняя влага. Вероятно, имеет смысл провести дополнительное утепление, чтобы сместить точку росы ближе к наружной части стены. Также частой причиной влажных стен становится поврежденная гидроизоляция кровли. Через маленькие зазоры между материалами вода стекает по стропилам и пропитывает утеплитель, а затем сползает по стенам.

«Своевременно счищайте с крыши снег, так как избыточная нагрузка может деформировать конструкцию и спровоцировать появление микротрещин, через которые потом будет попадать холодный воздух и талая вода. Тщательный осмотр поможет выявить уязвимые места в вашем доме. Для таких работ отлично подойдет тепловизор. Мокрые стены создают благоприятную среду для плесени и ухудшают микроклимат в помещении. Если вы заметили проблему, решать ее нужно как можно скорее, а также, если вы живете в многоэтажном доме, о проблеме надо проинформировать соседей и ЖЭК», — резюмировал он.

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