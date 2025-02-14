Россиянам напомнили, какие растения запрещено высаживать возле жилых домов

Некоторые растения, которые нельзя высаживать возле жилых домов, находятся под запретом из-за их химического состава, который может быть использован в незаконных целях, рассказал «Газете.Ru» общественный деятель, эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь рассказал.

«В число таких растений входит мак снотворный, также известный как Papaver somniferum. Это растение содержит морфин и кодеин, из-за чего его выращивание даже в небольшом количестве на придомовой территории может привести к административному наказанию. Если же речь идёт о массовом культивировании, то последствием может стать уголовное преследование. Помимо мака, под запрет попадает ипомея трехцветная, или Ipomoea tricolor. Это декоративное растение с голубыми цветами, чьи семена содержат психоактивные вещества, схожие по воздействию с ЛСД. Наличие этого растения на газонах возле дома может стать основанием для привлечения к ответственности», — объяснил он.

Другим запрещенным растением является турбина щитковидная, известная как Turbina corymbosa. Это растение содержит алкалоиды эрголинового ряда, которые могут оказывать психотропное действие. Запрет распространяется и на гармалу обыкновенную, или Peganum harmala, также известную как могильник. Это растение было запрещено к посадке с 2024 года, поскольку его корни и семена содержат алкалоиды, применяемые для производства психотропных веществ. К этому же списку относится мимоза хостилис, или Mimosa hostilis, кустарник с глубокой корневой системой, содержащий психоактивные вещества, и шалфей предсказателей, или Salvia divinorum, чьи листья обладают мощным галлюциногенным эффектом.

«Если на придомовой территории обнаружат хотя бы одно запрещенное растение, это может повлечь за собой административное наказание. В соответствии со статьей 10.5.1 КоАП РФ за посадку таких растений грозит штраф в размере от трех до пяти тысяч рублей, а в некоторых случаях возможно применение административного ареста на срок до 15 суток. Однако если количество выявленных растений достигает десяти и более экземпляров, наказание становится более серьезным. В этом случае владелец участка или ответственное за благоустройство лицо может быть привлечено к уголовной ответственности по статье 231 УК РФ, что грозит штрафом до трехсот тысяч рублей, обязательными работами на срок до 480 часов или даже лишением свободы сроком до двух лет. Если же объем обнаруженных растений признан особо крупным, наказание может включать тюремный срок до восьми лет», — заявил эксперт.

Высадка даже одного экземпляра запрещенного растения на общественной территории может стать основанием для проверки со стороны правоохранительных органов. Причины появления растения также играют важную роль в определении степени ответственности.

«Если растение оказалось на участке случайно, например, в виде сорняка, и было удалено жильцами, это может рассматриваться как смягчающее обстоятельство. Однако если будет доказано, что посадка произведена намеренно, а растение использовалось в каких-либо целях, ответственность будет более серьезной», — резюмировал он.

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