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МТС назвали лидером онлайн-продаж сим-карт в России

В TelecomDaily отметили рост дистанционной продажи сим-карт
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Depositphotos

Доля дистанционной продажи сим-карт мобильных операторов и банков в общих продажах в России достигла 14% в 2024 году. Об этом свидетельствуют данные исследования ИАА TelecomDaily о рынке дистанционных подключений к услугам мобильной связи.

Так, большинство (79%) респондентов отметили, что предпочли бы купить новую SIM-карту дистанционным способом. При этом 48% из них выбрали бы доставку карты курьером, а 31% — полностью бесконтактное получение. Отмечается, что только 21% участников считают, что услугу желательно получить очно.

Согласно исследованию, лидером по количеству удаленных подключений стал МТС (31% контрактов). Второе место занял «МегаФон» (27%), третье — «Tele 2» (16 %), четвертое — билайн (14%), а пятое — MVNO «Т-Мобайл» (7%).

Также большая часть (65%) опрошенных отметили, что мобильное приложение оператора связи стало самым удобным способом удаленной регистрации, еще 31% — сайт оператора связи.

Отмечается, что в прошлом году в МТС появилась возможность приобрести SIM-карту в мессенджере Telegram. При этом пользователи могут выбрать онлайн не только тариф, но и красивый номер.

В онлайн-анкетировании ИАА TelecomDaily, которое проводилось в конце 2024 года, приняли участие 1150 российских респондентов. Система отбора пользователей в панели соответствовала международным профессиональным нормам и стандартам ESOMAR в области интернет-исследований.

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