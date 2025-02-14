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Жительница Ленобласти получила 2 млн пособий на несуществующих детей

В Ленобласти женщина годами получала пособия на несуществующих детей
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Depositphotos

В Ленинграской области женщину осудили за мошенничество при получени социальных выплаты. За несколько лет она получила от государства более 2 млн рублей, сообщает областная прокуратура.

Дана Янкович, обманным путем получавшая пособия на несуществующих детей, несколько лет назад вступила в сговор с неустановленным лицом и получила в ЗАГС свидетельства о рождении двух детей. Затем она обратилась в государственные органы и оформила на них пособия. В действительности детей, по бумагам появившимся на свет в 2016 и 2020 годах, не существовало.

Мошенница признала вину и частично загладила причиненный ущерб. Всеволожский городской суд назначил Янкович наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет условно с испытательным сроком 4 года. Также она обязана вернуть в бюджет государства более 1,8 млн рублей.

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