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В Челябинской области женщина взяла ребенка у цыган, чтобы получить материнский капитал

Жительница Кыштыма оформила на себя ребенка цыган ради материнского капитала
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Shutterstock

В Челябинской области женщина получила более 1,5 млн рублей, став матерью для чужого ребенка. Об этом сообщили в полиции Южного Урала.

Жительница Кыштыма попалась на мошенничестве при получении выплат. По версии следствия, она решила получить материнский капитал и для этого оформила на себя ребенка, родившегося у знакомых цыган.

Затем женщина подала в органы недостоверные документы о родах вне медицинского учреждения, а также посетила отделение фонда пенсионного и социального страхования, вновь сообщив ложные сведения.

Аферистке удалось оформить выплату, полагающуюся при рождении ребенка, с августа 2015 года по октябрь 2024-го она получила более 1,5 млн бюджетных рублей, выделенных в рамках национального проекта «Демография». В ближайшее время подозреваемая предстанет перед судом.

Ранее петербурженка два года содержала воображаемую семью, поверив аферистке.

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