В приграничном регионе РФ началась эвакуация населенного пункта

Власти начали эвакуацию жителей хутора Высокий Краснояружского района в Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков во время видеообращения, которое опубликовал в своем Telegram-канале.

«Жители хутора Высокий, мы начинаем отселение», — сказал он.

Также Гладков пообещал эвакуированным гражданам частичную компенсацию за аренду жилья, а также выплаты тем, кто потерял жилища.

В конце августа губернатор сообщил, что жителей четырех населенных пунктов Белгородской области отселили из-за напряженной оперативной обстановки. Глава региона уточнил, что речь идет о населенных пунктах Пороз и Дроновка Грайворонского округа, Старый Хутор и Павловка Валуйского городского округа.

Весной 2024 года Гладков заявил, что власти Белгородской области вывезут около 9 тысяч детей из Белгорода, Белгородского района, Шебекинского и Грайворонского округов в другие регионы из-за обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины. По его словам, 22 марта 1,2 тысячи детей едут в Пензу, Тамбов и Калугу.

Ранее жители курского села рассказали о военном, помогавшем им эвакуироваться.