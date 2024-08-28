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В Белгородской области объявили эвакуацию четырех сел

В Белгородской области отселили жителей четырех населенных пунктов

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Телеграм-канал «Белгород №1»

Жителей четырех населенных пунктов Белгородской области отселили из-за напряженной оперативной обстановки. Об этом сообщил в Telegram-канале глава региона Вячеслав Гладков по итогам заседания оперштаба.

«В связи с напряженной оперативной обстановкой приняли решение об отселении жителей сел», — отметил губернатор.

Глава региона уточнил, что речь идет о населенных пунктах Пороз и Дроновка Грайворонского округа, Старый Хутор и Павловка Валуйского городского округа.

В начале июня Гладков призвал жителей использовать подвалы в качестве укрытий. По словам губернатора, «огромное количество человеческих жизней» спасли именно подвалы. Глава региона предложил усилить эту работу, продолжить обучение жителей вместе с управляющими компаниями, которые должны контролировать состояние подвалов: наличие лавочек, освещения, фонариков, питьевой воды.

До этого губернатор написал в своем Telegram-канале, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали село Долгое Белгородской области с помощью дрона-камикадзе.

Ранее Гладков сообщил о попытке ВСУ прорваться в Белгородскую область.

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