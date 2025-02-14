Площадь пожара в детском пансионате в Анапе превысила 1 тыс. кв. м

МЧС: площадь пожара в детском пансионате в Анапе превысила 1,4 тыс. кв. м

Площадь пожара в детском пансионате в Анапе превысила 1400 кв. м. Об этом сообщается в Telegram-канале МЧС.

В борьбе с огнем в Благовещенской станице участвуют 79 специалистов. Привлечено 25 единиц техники. На территории пансионата горят корпус для проживания и столовая. Оттуда эвакуированы 26 человек. Никто из людей не пострадал.

Что стало причиной пожара, в материале МЧС не уточняется.

Telegram-канал SHOT писал, что огонь охватил волонтерский штаб «Шлагбаум», который находится в анапском пансионате «Зенит» в станице Благовещенской. Штаб занимался сбором и координацией действий волонтеров, которые очищают Бугазскую косу от мазута.

До этого в сети появились кадры с горящим автомобильным заводом «Урал» в городе Миасс Челябинской области. Как сообщили ТАСС в пресс-центре предприятия, произошло возгорание на площади пять квадратных метров в подвале одного из цехов завода. Самостоятельно эвакуировались 90 человек. Пострадавших нет. Также на заводе отметили, что возгорание было ликвидировано в кратчайшие сроки. О причинах пожара не сообщается.

Ранее стало известно, почему загорелся автомобильный завод «Урал».