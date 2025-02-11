В Москве беременная девушка устроила расправу над знакомой, назвавшей ее наркоманкой

В Москве беременная девушка избила знакомую за слова о ее будущем ребенке

Беременная девушка из Москвы напала на юную знакомую, оскорбившую ее будущего ребенка, сообщает mk.ru.

По данным издания, 20-летняя беременная москвичка решила проучить 17-летнюю знакомую, которая якобы заявила, что ее еще не родившийся ребенок долго не проживет из-за «матери-наркоманки». Вечером 9 февраля девушка позвала оппонентку прогуляться по торговому центру в Южном Медведково. Вдвоем они подошли к заднему входу, когда молодые люди из их общей компании настойчиво подозвали подруг и окружили несовершеннолетнюю.

Организатором «сходки» оказалась будущая мать, находящаяся на втором месяце беременности. Она подговорила девятерых юношей избить свою обидчицу, но в итоге стала сама толкать ее в спину, осыпая оскорблениями и угрозами. Затем злоумышленница повалила девушку на землю, стала ее избивать ногами, нанося удары по голове, и вырывать ей волосы. Потерпевшая не сопротивлялась, но смогла отбежать в сторону. Тогда агрессорша воспользовалась перцовым баллончиком, который распылила в лицо жертве.

Затем компания скрылась, оставив избитую лежать на земле. Первую помощь ей оказала проходящая мимо семейная пара, супруги доставили пострадавшую

домой. Мать девушки обратилась с заявлением в полицию.

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