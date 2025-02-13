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Продавец получила химический ожог в петербургском магазине

В Петербурге продавец получила химический ожог на рабочем месте
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Potashev Aleksandr/Shutterstock/FOTODOM

В Калининском районе Санкт-Петербурга сотруднице магазина пролилась на руки неизвестная жидкость, женщина получила химический ожог. Об этом сообщает «Конкретно.ру».

Инцидент произошел в ТРК «Северный молл» по проспекту Культуры. 31-летней сотруднице магазина пролилась на руки неизвестная жидкость. Приехав домой, она обнаружила, что кисти начали отекать, и вызвала скорую помощь.

Медики диагностировали у пострадавшей химический ожог первой степени, ей была оказана необходимая помощь. Обстоятельства произошедшего устанавливаются, проверку проводят правоохранительные органы.

До этого сообщалось, что в Петербурге девушке понадобилась помощь медиков после корпоратива. Она пришла в кулинарную студию с 19 коллегами на мастер-класс. Они готовили три блюда. Помимо этого, на столе они заметили жидкий азот, который предназначался для красивой подачи напитков. Как и коллеги, петербурженка добавила вещество сначала в бокал шампанского, затем приготовила напиток с колой и азотом. Спустя некоторое время ее самочувствие ухудшилось, пострадавшую госпитализировали с ожогом пищевода.

Ранее в Петербурге ребенок получил ожоги из-за компресса, который забыл отец.

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