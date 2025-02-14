В Набережных Челнах мужчина выбросил котов экс-жены из окна восьмого этажа

Полиция проводит проверку после видео с выкидывающим котят из окна челнинцем

В Набережных Челнах котята выпали из окна восьмого этажа и получили серьезные травмы. Об этом сообщает Mash Iptash.

По данным Telegram-канала, бывший муж пришел в квартиру к хозяйке животных и из ревности выбросил их из окна.

«Котята в больнице, совсем не едят, лапы переломаны», – сообщается в публикации.

По словам местных жителей, мужчина заметил, что его бывшая возлюбленная нашла нового партнера, поэтому пришел к ней в квартиру и жестоко обошелся с ее питомцами.

Сама владелица рассказала, что котята сами упали, животные ей не нужны.

Бывший муж тем временем обвиняет в произошедшем друзей женщины, которые употребляют наркотики. Бывшая жена якобы тоже принимает запрещенные вещества, это стало причиной развода.

В день инцидента он заехал в квартиру и обнаружил там компанию «в неадеквате». Он полагает, что эти люди могли выбросить животных из окна.

На данный момент в ситуации разбираются правоохранители, они проводят проверку.

Ранее на Камчатке мужчина изрезал собаку, чтобы потом съесть.