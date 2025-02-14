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В Тольятти женщина взяла деньги работодателя и перевела аферистам 121 млн рублей

Baza: в Тольятти 60-летняя женщина отдала мошенникам 121 млн рублей
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Shutterstock

Жительница Тольятти поверила аферистам, отдала им деньги компании, в которой работала, и уехала в Сызрань. Об этом сообщает Baza.

Неизвестные позвонили 60-летней пострадавшей и потребовали код из сообщения, после чего начали выманивать деньги. После того, как она отдала им средства, мошенники убедили женщину уехать из города.

Пострадавшая отправила сыну сообщение, где рассказала о срочной командировке. Мужчина не поверил в это, он обратился в полицию и к волонтерам.

В результате женщину нашли в Сызрани, по требованию аферистов она купила билет до Перми и уже была готова отправиться в путь. Как полагает сын, там злоумышленники могли заставить ее устроить поджог.

«Она переслала мошенникам 121 млн рублей — это все ее накопления плюс деньги компании, где она работает», – сообщается в публикации.

Подробностей о произошедшем женщина рассказать не смогла, так как из-за шока ничего не помнила.

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