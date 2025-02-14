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Мужчина облил зеленкой сотрудницу банка по указанию телефонных мошенников

В Волгоградской области задержали мужчину, облившего сотрудницу банка зеленкой

В городе Котово Волгоградской области мужчина облил зеленкой сотрудницу банка, выполняя задание телефонных мошенников. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по региону.

Полиции удалось оперативно установить личность мужчины. Его задержали и доставили в отдел. Злоумышленником оказался 63-летний местный житель. Он рассказал, что накануне ему позвонили неизвестные и убедили перевести 90 тысяч на сторонний счет. После они дали указание облить зеленкой сотрудницу банка.

Судя по опубликованным в сети кадрам, перед тем как идти в банк, житель Котово заглянул в аптеку. На ролике видно, как он покупает флакон с зеленкой, а затем входит в банк и обливает содержимым женщину. После содеянного обманутый мошенниками гражданин быстро убегает прочь.

До этого в Воронеже 66-летняя пенсионерка лишилась квартиры, приняв мошенников за бывшего руководителя. Женщина продала недвижимость за 4,5 млн рублей и, несмотря на предостережения сотрудников банка и полицейских, перевела деньги на счет аферистов.

Ранее мужчина, укравший из бизнес-центра более 11 млн рублей, зачитал на суде свои стихи.

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