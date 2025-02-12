Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

«Гуляли с пацанами месяц»: мужчина украл 11 млн рублей и в стихах раскаялся в суде

В Петербурге мужчина украл 11 млн рублей из бизнес-центра и потратил на красоту
close
Руслан Кривобок/РИА Новости

В Петербурге суд вынес приговор мужчине, который украл из бизнес-центра более 11 миллионов рублей. Об этом сообщает глава объединенной пресс-службы судов региона в своем Telegram-канале.

Инцидент произошел в августе прошлого года на Кантемировской улице. Фигурант проник в кабинет директора компании и из его стола украл 11,5 миллиона рублей.

В действиях мужчины усмотрели признаки кражи в особо крупном размере. В суде он сообщил, что тратил деньги на личные нужды.

«Ну... гуляли с пацанами месяц, и на красоту», – рассказал фигурант, под «красотой» подразумевая женщин.

На заседании мужчина зачитал свои стихи, таким образом раскаявшись в содеянном. Известно, что ранее он уже привлекал внимание правоохранительных органов.

Суд приговорил фигуранта к четырем годам лишения свободы, которые он проведет в колонии особого режима.

Ранее мошенники под видом медиков выманили у ветеранов и блокадников 17 млн рублей.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами