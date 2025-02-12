«Гуляли с пацанами месяц»: мужчина украл 11 млн рублей и в стихах раскаялся в суде

В Петербурге мужчина украл 11 млн рублей из бизнес-центра и потратил на красоту

В Петербурге суд вынес приговор мужчине, который украл из бизнес-центра более 11 миллионов рублей. Об этом сообщает глава объединенной пресс-службы судов региона в своем Telegram-канале.

Инцидент произошел в августе прошлого года на Кантемировской улице. Фигурант проник в кабинет директора компании и из его стола украл 11,5 миллиона рублей.

В действиях мужчины усмотрели признаки кражи в особо крупном размере. В суде он сообщил, что тратил деньги на личные нужды.

«Ну... гуляли с пацанами месяц, и на красоту», – рассказал фигурант, под «красотой» подразумевая женщин.

На заседании мужчина зачитал свои стихи, таким образом раскаявшись в содеянном. Известно, что ранее он уже привлекал внимание правоохранительных органов.

Суд приговорил фигуранта к четырем годам лишения свободы, которые он проведет в колонии особого режима.

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