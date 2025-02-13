Воронежская пенсионерка осталась без квартиры после сообщения от бывшего руководителя

Жительница Воронежа, запуганная мошенниками, обманула полицейских и сотрудников банка, и перевела аферистам 4,5 млн рублей. Об этом сообщает областное управление МВД.

Неизвестные связались с 66-летней женщиной от имени бывшего руководителя предприятия, где она ранее работала. Мошенники сообщили, что в связи с утечкой персональных данных сотрудников в организации проводится проверка и необходимо оказать содействие представителям силовых ведомств, которые будут звонить ей.

Спустя некоторое время с потерпевшей связался «сотрудник ФСБ», который запретил женщине общаться с родственниками и полицией, и предложил избавиться от квартиры, которую якобы пытались продать неизвестные. Россиянка обратилась в агентство и продала недвижимость за 4,5 млн рублей.

Когда женщина пришла в банк, чтобы снять деньги и отправить их на якобы безопасный счет, сотрудники кредитного учреждения заподозрили неладное и вызвали полицию. Однако стражам порядка и менеджерам не удалось предостеречь пенсионерку от необдуманных действий.

Помня о данном обязательстве о неразглашении информации, она уверяла, что действует по доброй воле и деньги ей нужны на личные цели, когда средства не вернулись на ее банковский счет, женщина обратилась в полицию. Возбуждено уголовное дело.

Помня о данном обязательстве о неразглашении информации, она уверяла, что действует по доброй воле и деньги ей нужны на личные цели, когда средства не вернулись на ее банковский счет, женщина обратилась в полицию. Возбуждено уголовное дело.

Ранее мошенники под видом медиков выманили у ветеранов и блокадников 17 млн рублей.