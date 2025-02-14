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В Индии назвали сроки перехода в разряд развитых стран

Министр нефти Пури: Индия станет развитой страной до 2047 года
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Depositphotos

Министр нефти Индии Хардип Сингх Пури выразил уверенность в том, что Индия достигнет статуса развитой страны к 2047 году, к столетию независимости. Об этом он заявил в интервью РИА Новости.

Он подчеркнул, что несмотря на возможные сомнения других стран, Индия твердо намерена реализовать заявленную цель. Это соответствует планам премьер-министра Нарендры Моди, ранее объявившего о стремлении Индии стать развитой страной к 2047 году.

В настоящее время Индия занимает пятое место в мире по объему ВВП ($3,7 трлн), а по прогнозам министерства финансов к 2027 году выйдет на третье место, опередив Японию и Германию.

До этого аналитики прогнозировали экономическое чудо в Индии, которая может стать мировым лидером по росту ВВП уже к 2030 году. По оценкам S&P Global, индийская экономика будет расти на 6,7% ежегодно, достигнув объема более $7 трлн к 2030–2031 году. Это позволит стране стать третьей экономикой мира.

«Устойчивый экономический рост положительно сказывается на кредитоспособности Индии. Мы полагаем, это не изменится в следующие два-три года», — отметили эксперты.

Ранее президент США Трамп и премьер Индии Моди договорились нарастить товарооборот.

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