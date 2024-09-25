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Индия нацелилась на экономическое лидерство к 2030 году

S&P Global: экономика Индии обгонит США и Японию уже через семь лет

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Digit/YouTube

Аналитики прогнозируют экономическое чудо в Индии, которая может стать мировым лидером по росту ВВП уже к 2030 году. Об этом пишет РИА Новости.

По оценкам S&P Global, индийская экономика будет расти на 6,7% ежегодно, достигнув объема более $7 трлн к 2030-2031 годам. Это позволит стране занять третье место в мировом рейтинге, обогнав США, Японию и ЕС.

«Устойчивый экономический рост положительно сказывается на кредитоспособности Индии. Мы полагаем, это не изменится в следующие два-три года», — отметили эксперты S&P Global.

Ключевыми факторами роста станут дешевая и образованная рабочая сила, развитие высокотехнологичных услуг и перенос производств из Китая. Сводный индекс деловой активности в Индии уже достиг 14-летнего максимума.

Наиболее перспективными отраслями для инвестиций названы электроника, фармацевтика, солнечная энергетика и производство аккумуляторов. Важную роль сыграет развитие портовой инфраструктуры для наращивания морской торговли.

«Индия уже сейчас один из крупнейших покупателей нефти, но, в отличие от Китая, почти все идет на реэкспорт. Нефть перерабатывают на НПЗ в дизель, мазут и прочее, тут же отправляя в другие страны», — пояснил ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.

До этого стало известно, из каких стран туристы чаще всего приезжают в Россию.

Ранее эксперт рассказал, почему Украина допускает модерацию Индии в переговорах с РФ.

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