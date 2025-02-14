В Якутии мужчина годами насиловал падчерицу и родную дочь

В Якутии девушка обвинила отчима в многолетнем насилии над ней и ее сводной сестрой, сообщает «Сапа».

Недавно 22-летняя якутянка обратилась в полицию с заявлением на своего отчима Юрия. Она рассказала, что сожитель матери стал домогаться ее около десяти лет назад. Подозреваемого вскоре задержали, и он не только подтвердил слова падчерицы, но и признался, что с 2019 года также растлил родную дочь.

Из показаний педофила следует, что он стал насиловать дочь сожительницы, когда той исполнилось 10 лет. Это длилось как минимум два года, позже Юрий переключился на ее подросшую сестру. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело. Он находится под стражей.

Ранее в Индии девочка забеременела после того, как ее несколько месяцев насиловали дедушка, отец и дядя.